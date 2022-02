Ucraina, l’appello del tennista russo Medvedev: “No alla guerra, proteggiamo sogni dei bambini”

Il tennista russo Medvedev ha lanciato un appello per la situazione in Ucraina, dicendo no alla guerra e invitando a proteggere i sogni dei bambini.

Il tennista russo Medvedev ha lanciato un appello per la situazione in Ucraina, dicendo no alla guerra e invitando a proteggere i sogni dei bambini.

Ucraina, l’appello del tennista russo Medvedev: “Voglio parlare a nome dei bambini”

La guerra scoppiata tra la Russia e l’Ucraina sta preoccupando il mondo intero.

Daniil Medvedev, tennista russo, nuovo numero uno del ranking mondiale, ha voluto lanciare un appello per la pace, nella giornata del negoziato tra Mosca e Kiev. Un appello che riguarda in modo particolare i bambini, che stanno vivendo un momento terribile, di grande paura. “Oggi voglio parlare a nome di ogni bambino del mondo. Tutti hanno sogni, la loro vita è appena iniziata: i primi amici, le prime grandi emozioni. Tutto ciò che sentono e vedono è la prima volta nella loro vita” ha scritto Medvedev su instagram.

Fino ad ora non si era esposto pubblicamente ed era stato attaccato sui social proprio per via della sua nazionalità.

Medvedev: “I bambini credono in tutto”

“Per questo voglio chiedere la pace nel mondo, tra i paesi. I bambini nascono con una fiducia interiore nel mondo, credono in tutto: nelle persone, nell’amore, nella sicurezza e nella giustizia, nelle loro chance. Stiamo insieme e mostriamo loro che è vero: ogni bambino non dovrebbe smettere di sognare” ha aggiunto il tennista, in questo suo emozionante appello.