Andriy Shevchenko è tornato a parlare della terribile situazione in Ucraina, lanciando un nuovo appello per la sua gente, in lacrime.

Ucraina, Shevchenko: “Non riesco a non piangere”

Andriy Shevchenko è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, in collegamento da Londra.

Non riusciva neanche ad iniziare il suo intervento, a causa dell’emozione. “Non riesco a non piangere” ha dichiarato l’ex calciatore del Milan. Ha parlato della situazione in Ucraina, con grande preoccupazione per la sua famiglia e per tutta la popolazione, per cui si sta prodigando richiedendo supporto e lanciando appelli. “Quando sono arrivato in Italia, l’Italia mi ha aperto il cuore. Mi avete fatto sentire uno di voi.

Sento che l’Italia è la mia seconda patria. Ve lo chiedo per favore: aprite il cuore alla mia gente, aiutate donne, bambini, persone anziane. Hanno bisogno del vostro aiuto” ha dichiarato Shevchenko, che ha organizzato una raccolta fondi insimee alla Croce Rossa Italiana, ottenendo donazioni per oltre 100mila euro.

Shevchenko parla della sua famiglia

Il pensiero di Shevchenko è soprattutto per la sua famiglia. “Ho mia mamma, mia sorella, i miei parenti.

Li sento tutti i giorni, sono molto preoccupato per la loro scelta di rimanere là. Mi raccontano quello che sta succedendo lì. Le città sono bombardate, muoiono bambini, persone anziane che non riescono a scappare. Le immagini che arrivano da lì sono immagini che non riesco neanche a guardare” ha dichiarato il calciatore. Lo sport può aiutare a sensibilizzare e chiedere aiuti. “La potenza dello sport è enorme, soprattutto con il messaggio che diamo alle persone.

Noi possiamo cambiare la mente delle persone. Quello che possiamo fare è parlare di più e non fermarci mai” ha dichiarato Shevchenko, aggiungendo che l’unico messaggio che si può dare è di pace.

Shevchenko: “Questo presente cancella tutto il passato”

“Noi facevamo parte dell’Unione Sovietica, ma l’Ucraina ha sempre avuto il suo modo di vivere, la sua cultura. Purtroppo questo presente cancella tutto il passato. Zelensky è un simbolo adesso, una persona che è riuscita ad unire il popolo ucraino. Noi stiamo difendendo i nostri diritti, la nostra terra, la nostra libertà. Questa è la nostra decisione, noi vogliamo fare parte dell’Europa” ha aggiunto Shevchenko.