Don Giuseppe Tedesco ha portato a termine una vera e propria impresa: il parroco ha guidato fino alla Polonia per portare in salvo dei profughi ucraini. Il pullmino ha fatto ritorno a Busto Arsizio alle 4 e 30 della mattina del primo marzo.

Guerra in Ucraina, il viaggio di Don Giuseppe

Il parroco, sacerdote della Chiesa di san Giuseppe, ha deciso di intraprendere una coraggiosa e onorevole iniziativa, partendo alla guida di un pullmino in direzione Polonia. Il suo obiettivo era portare in salvo dalla guerra quanti più profughi ucraini il mezzo potesse contenere. Missione compiuta: Don Giuseppe ha guidato 20 ore di fila, ma alla fine è arrivato a Busto Arsizio. Tra le persone portate in salvo anche sei bambini e una madre con la figlia neonata di appena 18 giorni.

Il ritorno dalla Polonia e l’arrivo a Busto Arsizio

Il pullmino è arrivato a Busto Arsizio, in provincia di Varese, alle ore 4 e 30 della mattina del primo marzo. Ad attenderlo c’era anche il sindaco della città, Emanuele Antonelli, con tanto di fascia tricolore. Don Giuseppe, appena arrivato, ha raccontato come è riuscito nell’impresa: “Il signore ci ha aiutati, altrimenti 20 ore sul pulmino non ci stai.” Poi spiega cosa faranno ora i bambini messi in salvo: “Alcuni saranno ospitati in parrocchia e altri li portiamo alle famiglie.”