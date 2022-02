Ucraina, la Cina non condanna Putin e invita alla moderazione

Roma, 24 feb. (askanews) – “È un modo tipico dei media europei ed americani di fare delle domande, utilizzando la parola ‘invasione’ sulla base di idee preconcette. Quello che vi posso dire è che la Cina segue da vicino l’evoluzione della situazione e chiediamo ugualmente a tutte le parti a dare prova di moderazione per evitare che la situazione vada fuori controllo”: lo ha dichiarato in conferenza stampa la portavoce del ministero degli Affari esteri cinese, Hua Chunying, senza condannare l’intervento russo.

“Crediamo che la sicurezza debba essere cooperativa e sostenibile. Le preoccupazioni di sicurezza legittima di tutte le parti vanno rispettate e affrontate. Ci auguriamo che tutte le parti coinvolte non chiudano la porta alla pace, rimangano impegnate nel dialogo, nella consultazione e i negoziati, si sforzino per allentare la situazione il prima possibile e per evitare un’ulteriore escalation della situazione”.