Ucraina, la Farnesina chiede agli italiani di lasciare il Paese: “Tutti i viaggi sono sconsigliati”

Dopo gli ultimi attacchi russi e i missili lanciati su Kiev, la Farnesina torna a consigliare ai cittadini italiani di lasciare al più presto l'Ucraina

La guerra in Ucraina prosegue ininterrottamente e, anzi, negli ultimi giorni, l’esercito russo ha aumentato il volume delle sue operazioni, con l’utilizzo sempre più massiccio dei droni kamikaze, utilizzati anche questa mattina contro la città di Kiev.

Guerra in Ucraina, la Farnesina consiglia agli italiani di lasciare il Paese

In questo clima di incertezza e paura, la Farnesina torna a consigliare a tutti i cittadini italiani presenti in Ucraina di lasciare al più presto il Paese. Sul sito Viaggiare sicuri della Farnesina, infatti, è apparso un nuovo messaggio per i nostri connazionali: “Tutti i viaggi verso l’Ucraina, a qualsiasi titolo, sono assolutamente sconsigliati. Si raccomanda massima prudenza e di seguire aggiornamenti ed indicazioni delle autorità locali. Ai connazionali ancora presenti in Ucraina è fortemente raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare il Paese, negli orari in cui non è in vigore il coprifuoco.

Tale raccomandazione vale, in particolare, per la parte orientale e meridionale dell’Ucraina, in ragione dell’intensificarsi delle attività militari in quelle aree.”

Gli attacchi a Kiev e le parole di Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a seguito degli ultimi attacchi del nemico, è di nuovo uscito allo scoperto per rilasciare delle dichiarazioni di non arrendevolezza: “Tutta la notte e tutta la mattina il nemico terrorizza la popolazione civile. Il nemico può attaccare le nostre città, ma non sarà in grado di distruggerci.

Gli occupanti avranno solo una giusta punizione e la condanna delle generazioni future. E noi otterremo la vittoria.”