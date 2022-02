Ucraina, la guerra avviene anche su Twitter: ecco come Kiev reagisce con meme e gif

Nella società 2.0 la guerra avviene anche sui social e così il profilo Twitter istituzionale di Kiev reagisce con meme divertenti, ma anche riflessivi.

La guerra, nella società 2.0 non si combatte più soltanto sui campi di battaglia, ma la lotta avviene ora anche nello spazio sconfinato di internet diventato sempre più connesso grazie anche ai social network.

Questo è certamente il caso del profilo istituzionale di Twitter dell’Ucraina che, in queste ultime settimane, ha condiviso una serie di Tweet certamente divertenti, eppure molto riflessivi e pieni di significato.

Vediamone alcuni.

Ucraina, il profilo twitter ufficiale di Kiev combatte Mosca anche così

La prima immagine è quella che in molti, nelle scorse ore, avranno senz’altro visto. Hitler e Putin appaiono in una vignetta disegnati in modo caricaturale.

Il Führer accarezza Putin proprio come se fosse una padre che si complimenta con il figlio per il lavoro svolto in questo caso l’azione militare fatta ai danni di Kiev.

“Questo non è un meme, ma la nostra e la vostra realtà in questo momento”, sono le parole amare di accompagnamento che suonano quasi come un pugno allo stomaco. In un secondo tweet l’Ucraina invita ad effettuare donazioni a sostegno dell’esercito.

Gli altri tweet di Kiev

L’immagine sopradescritta non è un caso assolato. Lo scorso 13 gennaio l’Ucraina ha condiviso un meme di Lisa Simpson che, rivolgendosi alla folla, affermava: “Basta parlare di ‘Crisi dell’Ucraina’.

Questa non è crisi, è cattivo vicinato”. Il 5 dicembre 2021 invece è stata condivisa una vignetta nella quale compaiono due carcerati, uno mingherlino e uno dalla “stazza importante”. “Ho provato a invadere l’Ucraina due volte”, sono le parole del detenuto più basso che hanno fatto allontanare il compagno di stanza.