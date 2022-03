Ucraina, La Marca: azioni Ue ben viste da italiani Nord America

Roma, 1 mar. (askanews) – Come stanno vivendo i cittadini di origine italiana residenti nel Nord America questa situazione di guerra in Europa causata dall’invasione russa dell’Ucraina? Askanews lo ha chiesto a Francesca La Marca, deputata del Partito Democratico eletta all’Estero, nella Ripartizione America Centrale e Settentrionale.

“Credo che il Nord America sia come il resto del mondo, ovviamente: che con molta preoccupazione” segue la vicenda ucraina. “Io penso forse un po’ meno rispetto all’Europa, chiaramente, dato che questa è una crisi nel cuore dell’Europa, o almeno nella periferia dell’Europa, però bisogna dire che il Canada soprattutto ha una enorme comunità ucraina, soprattutto nella parte ovest del paese.

Io in questi giorni sto ricevendo appelli da amici canadesi di origine ucraina e anche da nostri connazionali in tutto il Nord America, dal Canada al Messico, che chiedono un supporto da parte dell’Italia” verso Kiev. “Le notizie che sono uscite in questi giorni, sulle decisioni prese dall’Unione Europea, sono ovviamente ben viste dalla nostra comunità. Chiaramente, ripeto, è una situazione che ci ha messo in agitazione tutti quanti, non di meno gli italiani nel Nord e centro America”.

Le due sponde dell’Atlantico sembrano di nuovo in totale sintonia, compatte nel condannare l’invasione russa, soprattutto se confrontata con l’epoca della presidenza Trump. “Sì, senz’altro, anche se bisogna dire che negli Stati Uniti, per quanto mi riguarda, ho un elettorato che rimane comunque ‘trumpiano’, si sa che negli Stati Uniti c’è una bella fetta di connazionali italiani che continuano a sostenere Trump. Detto ciò fa ovviamente molto piacere, essendo io esponente del Pd, che Biden abbia fatto le dichiarazioni che ha fatto”, operando “per questo riavvicinamento delle due sponde dell’Atlantico”.