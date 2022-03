Ucraina, la Polonia espelle 45 diplomatici russi: sono spie

Roma, 23 mar. (askanews) – Il governo polacco ha espulso 45 diplomatici russi ritenuti sospette spie. Il portavoce del ministero degli Esteri della Polonia, Lukasz Jasina, ha annunciato che hanno 5 giorni di tempo per lasciare il paese.

“Ai diplomatici russi e ai membri dello staff che abbiamo indicato è stato ordinato di lasciare il terreitorio polacco entro 5 giorni”.

“Il motivo per questa decisione è stata la pratica da parte del personale dell’Ambasciata russa di attività non compatibili con le leggi polacche e che violano le norme della Convenzione di Vienna, ovvero non compatibile con lo status diplomatico”.

