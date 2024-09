Ucraina: La Russa, 'nessuna visione ideologica giustifica azione politica fondata su guerra'

Roma, 30 set. (Adnkronos) - Nel contesto geo-politico attuale "non si tratta solo di far tacere le armi in ogni angolo del nostro pianeta, dall’Europa al Medio Oriente a ogni altro luogo lontano o meno noto, ma di abbracciare quella prospettiva di fraternità e fratellanza universal...

Roma, 30 set. (Adnkronos) – Nel contesto geo-politico attuale "non si tratta solo di far tacere le armi in ogni angolo del nostro pianeta, dall’Europa al Medio Oriente a ogni altro luogo lontano o meno noto, ma di abbracciare quella prospettiva di fraternità e fratellanza universale più volte richiamata anche dal Santo Padre Francesco attraverso un concreto impegno, ovunque e sempre, in progetti di sviluppo internazionali, in buone pratiche economiche, culturali e sociali, in attività di aiuto e sostegno alle popolazioni più bisognose". Così Ignazio La Russa, presidente del Senato, in un messaggio inviato agli organizzatori del convegno 'Oltre i confini della pace', in corso nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani.

"Un obiettivo in relazione al quale -scrive La Russa- è cruciale il ruolo delle diplomazie affinché, nel rispetto e nel dialogo, metta radici profonde la consapevolezza che nessun interesse, idealità o visione ideologica può giustificare un’azione politica fondata sulla guerra, sulla negazione della vita, sul tragico sacrificio di vittime innocenti". "La storia del resto ci ha ampiamente insegnato che solo attraverso il rispetto, l’ascolto e la comprensione si possono costruire ponti anziché muri, favorendo un clima di fiducia, pace e cooperazione tra le Nazioni", sottolinea la seconda carica dello Stato. "Rinnovo quindi i miei auguri per i vostri lavori congressuali nell’auspicio che possano contribuire ad arricchire di contenuti, idee e spunti un percorso di valori e ideali su cui dobbiamo camminare insieme verso un futuro in cui la pace non sia solo un’aspirazione, ma una realtà vissuta quotidianamente da tutti i popoli e da tutte le Nazioni", conclude il testo inviato dalla presidenza del Senato.