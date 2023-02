Home > Askanews > Ucraina, la Russia mostra il ritorno di 63 militari catturati Ucraina, la Russia mostra il ritorno di 63 militari catturati

Roma, 4 feb. (askanews) – Le immagini pubblicate dal ministero della Difesa russo mostrano il ritorno in patria di 63 militari russi catturati in Ucraina. In una dichiarazione rilasciata insieme al video, il ministero della Difesa afferma che ciò è stato reso possibile dagli “sforzi di mediazione” degli Emirati Arabi Uniti. nello stesso comunicato si specifica che tra il “gruppo liberato” c’erano persone di “categoria sensibile”. Intanto, il capo dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, ha affermato che l’Ucraina ha rimpatriato 116 soldati come parte di uno scambio di prigionieri di guerra con la Russia. Yermak ha aggiunto che si tratta di “difensori di Mariupol, partigiani di Kherson e cecchini delle vicinanze di Bakhmut”.

