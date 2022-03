Ucraina, la Russia non si presenta davanti alla Corte dell’Onu

L’Aja, 7 mar. (askanews) – Sono vuote le sedie alla Corte Internazionale di Giustizia dell’Onu all’Aja riservate ai rappresentanti della Russia, chiamati a partecipare ad una udienza su un procedimento avviato dall’Ucraina: Kiev ha chiesto al tribunale di fermare l’invasione della Russia. Mosca si è rifiutata di presentarsi.

“La Corte deplora la decisione della Russia di non presentarsi a questa procedura orale” ha detto la presidente della Corte Joan Donoghue.

“Il fatto che i seggi russi siano vuoti parla chiaro, non sono qui davanti a questa Corte di Giustizia, sono sui campi di battaglia a condurre una guerra aggressiva contro il mio Paese. È così che la Russia risolve le sue controversie”, ha detto Anton Korynevich, membro della delegazione ucraina alla Corte.

La Corte Internazionale di Giustizia (Cig) è il più importante tribunale delle Nazioni Unite e ha fra i compiti principali dirimere le controversie di diritto internazionale fra gli Stati (non fra individui).

Non ha nulla a che fare con la Corte penale internazionale, anche nota come il Tribunale dell’Aja, che ha il compito di giudicare individui (non Stati) accusati di crimini di guerra e contro l’umanità e che pure avendo stretti rapporti con l’Onu non è un organo delle Nazioni Unite.