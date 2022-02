Ucraina, la Russia schiera veicoli militari in Bielorussia. Ma Putin: “Soluzione diplomatica”

Putin ha dispiegato veicoli militari in Bielorussia ma si è detto favorevole ad una soluzione diplomatica alla crisi ucraina.

Mentre l’Unione Europea, il Canada e gli Stati Uniti hanno annunciato pesanti sanzioni contro la Russia, Vladimir Putin continua a dispiegare veicoli militari: alcune immagini satellitari hanno infatti mostrato le manovre dei soldati e la presenza di dozzine di tende nel sud della Bielorussia, a 40 km dalla frontiera con l’Ucraina.

Nonostante tutti i segnali lascino presagire l’inizio della guerra, il presidente russo si è comunque detto pronto a trovare una soluzione diplomatica.

Veicoli militari russi in Bielorussia

A fornire le foto da satellite è stata una società privata americana che da settimane rileva gli spostamenti di forze russe nella regione. Oltre ai veicoli militari stanziati in Bielorussia mostra anche la presenza di un nuovo ospedale da campo allestito nella Russia occidentale vicino Belgorod, a una ventina di km dal confine ucraino.

Di fronte a queste mosse, il presidente americano Joe Biden ha parlato di “inizio dell’invasione” e della possibile “marcia delle forze russe verso Kiev“.

Di qui un dispiegamento aggiuntivo di truppe nei paesi Baltici membri della Nato, che consisterà nel trasferimento di 800 militari americani dall’Italia. A ciò si aggiunge il trasferimento di fino a otto F35 e 20 elicotteri da attacco Apache dalla Germania verso il fianco orientale della Nato e di altri dodici elicotteri dello stesso tipo dalla Grecia.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato al Parlamento di Kiev che intende richiamare nell’esercito i riservisti per un periodo straordinario mentre il premier canadese Justin Trudeau ha annunciato l’invio di 460 militari in Lettonia.

Putin: “Soluzione diplomatica”

Nonostante il dispiegamento di forze militari, nel suo discorso televisivo in occasione della Giornata del difensore della patria Putin ha annunciato di essere pronto a trovare soluzioni diplomatiche alla crisi ucraina. “Il nostro paese è sempre aperto al dialogo diretto e onesto, tuttavia gli interessi e la sicurezza dei nostri cittadini non sono negoziabili per noi“, ha però evidenziato.