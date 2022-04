Ucraina, la Russia sospesa dal Consiglio Onu per i diritti umani

Nazioni Unite (New York), 7 apr. (askanews) – L’assemblea generale dell’Onu ha approvato la risoluzione per sospendere la Russia dal Consiglio per i diritti umani con 93 voti a favore, 24 contrari e 58 astensioni. La Cina ha votato contro, l’India si è astenuta.

Nel dibattito che ha preceduto il voto, il rappresentante cinese all’Onu, Zhang Jun, ha criticato “la politicizzazione” dei diritti umani. “Ci opponiamo ai doppi standard e ci opponiamo a esercitare pressioni su altri paesi in nome dei diritti umani”, ha detto l’ambasciatore cinese, criticando l’iniziativa dell’Assemblea generale, “che costringe i paesi a scegliere da che parte stare, aggravando così le divisioni tra gli Stati membri”.

(Fonte immagini: UNTV)