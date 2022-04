Ucraina, l’Aiea in visita alla centrale nucleare di Chernobyl

Milano, 26 apr. (askanews) – Il direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea), Rafael Grossi, si è recato in visita a Chernobyl, in occasione del 36esimo anniversario della catastrofe nucleare nell’impianto in Ucraina. “Non so se eravamo vicini al disastro, ma la situazione (durante l’occupazione russa) era assolutamente anormale e molto pericolosa”, ha detto alla stampa Grossi. Il sito è stato occupato dall’esercito russo tra il 24 febbraio e la fine di marzo.