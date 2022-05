Ucraina, l’arrivo a Zaporizhzhya dei civili in fuga da Mariupol

Milano, 3 mag. (askanews) – Su questi autobus pieni di ucraini in fuga dai combattimenti arrivati a Zaporizhzhya ci sono anche decine di persone scappate da Mariupol e in particolare le prime 100 persone in oltre due mesi riuscite ad andare via dall’acciaieria Azovstal assediata, dove ancora la resistenza ucraina dà battaglia ai russi.

Ma secondo quanto denunciato dalla Croce Rossa internazionale l’operazione resta complessa e delicata e solo una parte dei civili è stata evacuata.

Alcuni bus partiti da Mariupol con a bordo civili mancherebbero all’appello.