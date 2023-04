Ucraina: Lavrov arrivato a New York, presiederà a sessioni consiglio sicurezza Onu

Washington, 24 apr. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov è arrivato a New York dove il parteciperà alle sessioni di oggi e di domani del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo ha riferito su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, aggiungendo che oltre 700.000 persone hanno seguito contemporaneamente il suo volo su Flightradar.

Oggi il massimo diplomatico russo terrà un incontro con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Lavrov ha invitato i massimi diplomatici di diversi paesi, tra cui il segretario di Stato americano Antony Blinken, a partecipare alle sessioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite presiedute dalla Russia.

Secondo il ministro degli Esteri russo, Mosca è pronta a prendere in considerazione un incontro con Blinken e non rifiuterebbe serie proposte di dialogo da parte americana. Tuttavia, prima della partenza della delegazione russa per New York, il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov ha affermato che non c'erano ancora piani per un simile incontro e che la sua possibilità "sarebbe stata determinata in base alle circostanze".