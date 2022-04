Ucraina, Lavrov: collaboreremo con le Nazioni Unite per i civili

Roma, 26 apr. (askanews) – La Russia si è detta pronta a collaborare con le Nazioni Unite per ridurre le sofferenze della popolazione civile in Ucraina, dove è in corso l’offensiva militare russa. Lo ha affermato il capo della diplomazia russa, Sergei Lavrov, nel corso di una conferenza stampa con il segretario dell’Onu Antonio Guterres a Mosca.

“Il nostro obiettivo principale è di proteggere le popolazioni civili. Siamo pronti a collaborare con i nostri colleghi delle Nazioni Unite”.

(IMMAGINI FRANCE PRESSE)