Mosca, 15 dic. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti e i Paesi europei stanno attualmente affrontando difficoltà per garantire i fondi per Kiev. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. "Abbiamo sentito parlare del fatto che si vogliano tagliare gli aiuti all'Ucraina – ha aggiunto in una conferenza stampa con il ministro degli Esteri bielorusso Sergey Aleinik – Non si tratta solo di chiacchiere, poiché sia ​​l’Europa che gli Usa stanno già avendo reali difficoltà a trovare soldi extra per continuare a sostenere il regime di Zelensky, che chiaramente non è stato all’altezza delle loro aspettative".

"Il regime di Kiev – ha aggiunto Lavrov – non è riuscito a svolgere il ruolo di strumento per minare la sicurezza della Russia e spazzare via la nostra storia e cultura comune, nonché per eliminare tutto ciò che è russo, nelle aree che continua a controllare".