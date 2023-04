Ucraina: Lavrov, 'grati a nazioni latinoamericane per non aver aderito a sanzioni'

Ucraina: Lavrov, 'grati a nazioni latinoamericane per non aver aderito a...

Mosca, 14 apr. (Adnkronos) – La Russia ha apprezzato la decisione dei paesi latinoamericani di non aderire alle sanzioni occidentali. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov attraverso un comunicato intitolato "Russia e America Latina: partenariato e cooperazione lungimiranti" pubblicato sul sito del ministero degli Esteri.

"Non è un caso – scrive Lavrov – che gli sforzi per abbandonare il dollaro americano nel commercio estero e per creare un'infrastruttura di trasporti, logistica, legami interbancari, finanziari ed economici non controllati dall'Occidente si siano intensificati in modo significativo in tutto il mondo. Circa tre quarti dei paesi di tutto il mondo, compresi i nostri amici latinoamericani, hanno scelto di non aderire alle sanzioni anti-russe. Li abbiamo apprezzati per questo".

Secondo il massimo diplomatico, "tutto ciò che sta accadendo in Ucraina fa parte della lotta in corso per il futuro ordine internazionale. Quello che è in gioco oggi è se l'ordine mondiale sarà veramente equo, democratico e policentrico, come afferma la Carta delle Nazioni Unite, che proclama l'uguaglianza sovrana di tutti i paesi, o se gli Stati Uniti e la coalizione che guida attueranno la loro agenda a scapito di altri paesi".