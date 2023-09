Ucraina: Lavrov, 'intenzioni Armenia di esercitazioni con Usa è deplorevole'

Nuova Delhi, 11 set. (Adnkronos) - La Russia si rammarica delle intenzioni armene di tenere esercitazioni congiunte con gli Stati Uniti. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in una conferenza stampa dopo il vertice del G20, aggiungendo che questa decisione "è deplorev...

Nuova Delhi, 11 set. (Adnkronos) – La Russia si rammarica delle intenzioni armene di tenere esercitazioni congiunte con gli Stati Uniti. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in una conferenza stampa dopo il vertice del G20, aggiungendo che questa decisione "è deplorevole".

La Russia non vede" molto di buono nei tentativi della Nato di infiltrarsi nel Caucaso meridionale", ha sottolineato Lavrov. "Non penso che questo sia un bene per nessuno, compresa la stessa Armenia".

Mercoledì, il Ministero della Difesa armeno ha annunciato che il paese del Caucaso meridionale ospiterà un’esercitazione militare congiunta, Eagle Partner 2023, con gli Stati Uniti dall’11 al 20 settembre.