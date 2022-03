Ucraina: Lavrov, 'non potremo più contare sull'Occidente'**

Mosca, 18 mar. (Adnkronos) – "Anche se la situazione attuale è molto diversa dal 2014, se ci sono illusioni in cui un giorno potremmo contare nuovamente sui nostri partner occidentali, questa illusione non è più presente". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un'intervista alla tv russa Rt.

"Non potremo più contare sull'Occidente – ha insistito – Sappiamo che dobbiamo avere degli alleati che vogliono stare dalla nostra parte". E questa, ha aggiunto, "è la conclusione fondamentale a cui siamo giunti".