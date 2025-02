Ucraina, Lavrov: non vedo perché invitare l'Europa ai negoziati

Mosca, 17 feb. (askanews) – Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato di non vedere alcuna ragione per cui gli europei debbano partecipare ai colloqui per la tregua in Ucraina, accusandoli di voler “continuare” la guerra. Parlando alla vigilia di colloqui con funzionari statunitensi in Arabia Saudita, Lavrov ha affermato che “se hanno intenzione di snocciolare idee subdole sul ‘congelamento del conflitto’… allora perché invitarli lì?”.

Inoltre, parlando della telefonata tra Putin e Trump, ha chiarito: “Hanno concordato sulla necessità di lasciarsi alle spalle un periodo assolutamente anomalo nelle relazioni tra le due grandi potenze, quando, di fatto, non comunicavano se non su alcune questioni tecniche e umanitarie. E i presidenti hanno concordato sulla necessità di riprendere il dialogo”.