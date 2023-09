Ucraina: Lavrov, 'Onu non venga coinvolta in iniziative politicizzate'

Washington, 22 set. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha invitato il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres a impedire che i rappresentanti delle delle Nazioni Unite vengano coinvolti in iniziative politicizzate sull'Ucraina. Lo si legge nel messaggio del Ministero degli Esteri russo diramato a margine della 78esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

"L'attenzione è stata tradizionalmente concentrata sui problemi internazionali più urgenti, nonché su vari aspetti della cooperazione tra Russia e Nazioni Unite", ha affermato il ministero. "È stato rivolto un appello a Guterres affinché i rappresentanti delle strutture dell'Onu non vengano coinvolti in iniziative politicizzate nel contesto della crisi ucraina. L'attenzione è stata focalizzata sulle assicurazioni del Segretario generale dell'Onu di astenersi dal partecipare a iniziative che non prevedono la partecipazione di tutte le parti”.

Il capo della diplomazia russa ha sottolineato ancora una volta "la necessità del rigoroso rispetto da parte della leadership delle Nazioni Unite e di tutti i dipendenti dell'organizzazione mondiale, senza eccezioni, dei principi di imparzialità ed equidistanza sanciti dall'articolo 100 della Carta delle Nazioni Unite".