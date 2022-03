Ucraina, le famiglie si separano nella affollata stazione di Kiev

Roma, 8 mar. (askanews) – La stazione centrale di Kiev presa d’assalto dalle persone che cercano di salire sui treni diretti a Ovest per fuggire dall’invasione russa. Accalcati sulla banchina, in fila davanti ai vagoni strapieni, ci sono anche molti uomini ucraini che salutano mogli e figlie in partenza mentre loro restano nel Paese per combattere.

Per permettere ai civili di salvarsi, il governo di Kiev ha confermato l’accordo con Mosca per il cessate il fuoco lungo il corridoio umanitario Sumy-Poltava, Nordest ucraino, a partire dalle ore 8 italiane.