Ucraina, le opere di Tvboy spuntano a Kiev, Bucha e Irpin

Roma, 30 gen. (askanews) – Due bambini con in mano due cartelli con scritto “Hope” e “Future” disegnati sul muro della scuola dell’infanzia Arcobaleno di Bucha. “Kids are hope” è solo una delle 15 opere che Tvboy, il famoso artista italiano, ha realizzato tra il 24 e il 27 gennaio a Bucha, Irpin e nei pressi della capitale ucraina Kiev all’avvicinarsi di un anno di conflitto, per lanciare un forte messaggio e un appello alla pace insieme a Fondazione CESVI, organizzazione umanitaria attiva in Ucraina e nei paesi di confine dallo scoppio della guerra.

Opere esposte in luoghi emblematici come la scuola che era stata fortemente danneggiata o nei pressi dei primi heating point per simboleggiare l’emergenza che sta affrontando la popolazione nelle ultime settimane, il freddo.

“È il mio personale tributo alle vittime di questa e di tutte le guerre – ha detto Tvboy – il messaggio contenuto in ogni opera è di rinascita e di speranza, nell’auspicio che il conflitto possa volgere a una fine quanto prima”.