Ucraina, le parole di Papa Francesco all’Angelus: “Le notizie sono preoccupanti”

Papa Francesco durante il suo consueto intervento nell'Angelus ha parlato della situazione in Ucraina. Ha quindi affidato una preghiera.

La situazione in Ucraina preoccupa sempre più. Anche Papa Francesco nel corso dell’Angelus in Piazza San Pietro ha commentato quanto sta avvenendo. Ha colto dunque l’occasione per affidare le preghiere affinché venga mantenuta la pace. “Le notizie che giungono dall’Ucraina sono molto preoccupanti,affido alla coscienza dei responsabili politici ogni sforzo per la pace”, sono le parole del Santo Padre.