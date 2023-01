Ucraina, le spettrali immagini dei veicoli blindati a Bakhmut

Bakhmut, 30 gen. (askanews) – Il “Generale Inverno” detta legge a Bakhmut; la città ucraina è nella morsa del gelo, tra neve e nebbia ghiacciata, mentre i veicoli da combattimento ucraini avanzano tra le strade spettrali e semi-deserte.

“Bakhmut, Vuhledar e altre aree della regione di Donetsk sono sottoposte a continui assalti russi. Cercano costantemente di superare le nostre difese. Questo può essere contrastato solo con una straordinaria resilienza e con la piena consapevolezza che, difendendo la regione di Donetsk, i nostri soldati difendono l’intera Ucraina”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha chiesto ancora più aiuti dall’Occidente.

“Questa settimana abbiamo ottenuto risultati significativi per la nostra difesa nelle relazioni con Stati Uniti, Germania, Polonia, Canada, Belgio, Norvegia, Italia e altri Paesi. La prossima settimana non dovrà essere meno forte per la nostra difesa – ha scritto sui suoi social – è molto importante mantenere lo slancio del sostegno alla difesa da parte dei nostri partner. La velocità di approvvigionamento è stata e sarà uno dei fattori chiave di questa guerra. La Russia spera di prolungare la guerra e di esaurire le nostre forze.

Quindi, dobbiamo fare del tempo la nostra arma. Dobbiamo accelerare gli eventi, accelerare le forniture e aprire a nuove opzioni di armamenti necessari per l’Ucraina”.