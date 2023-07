Ucraina, le unità antiaeree si addestrano coi super carri tedeschi

Milano, 28 lug. (askanews) – Un’unità di difesa antiaerea ucraina si addestra su un carrarmato tedesco Leopard. “Il nostro equipaggio si è addestrato in Germania per un mese e mezzo, cioè già un anno fa”, dice Roman, il comandante dell’equipaggio. “L’addestramento non è stato difficile perché eravamo e rimaniamo motivati” aggiunge, descrivendo ogni bersaglio abbattuto come una “piccola vittoria”. Secondo il governo tedesco, Berlino ha consegnato 40 Leopard a Kiev e si prepara a inviarne altri 12.