Ucraina: leader Ue discutono allargamento, Mff passa a sherpa per soluzione

Bruxelles, 14 dic. – (Adnkronos) – I capi di Stato e di governo dell'Ue hanno iniziato la discussione sull'allargamento dell'Ue, con l'avvio dei negoziati di adesione per Ucraina e Moldova. Lo riferiscono fonti Ue a Bruxelles. La discussione sulla revisione di medio termine dell'Mff 2021-27 è durata circa due ore: i leader hanno passato la palla agli sherpa, che cercheranno una soluzione, perché servono "alcuni aggiustamenti", sempre all'interno del compromesso messo sul tavolo da Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo. Per ora, "nessun cambiamento" è stato notato nelle posizioni espresse dal premier ungherese Viktor Orban, contrario a dare via libera ai colloqui di adesione all'Ue per Kiev e a includere il sostegno finanziario a lungo termine all'Ucraina nell'Mff 2021-27.