Ucraina: Lega, 'Zelensky smentisce le menzogne su Salvini'

Roma, 13 mag (Adnkronos) – "Volodymyr Zelensky ha smentito di non aver voluto incontrare il vicepremier e ministro Matteo Salvini: il presidente ucraino ha messo la parola fine a menzogne e insinuazioni della sinistra italiana e dei suoi giornali". Così una nota della Lega.

"Salvini non ha incontrato Zelensky, oggi, solo perché non era previsto dal programma ufficiale visto il proprio ruolo di titolare delle Infrastrutture e dei Trasporti -si legge ancora-: il vicepremier e ministro è in sintonia con il presidente Giorgia Meloni, con il capo dello Stato Sergio Mattarella e ha apprezzato il ramoscello d’ulivo che, con la consueta saggezza e sensibilità, il Santo Padre ha donato al leader ucraino".