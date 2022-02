Roma, 25 feb. (Adnkronos) – "Lei ha una grande autorevolezza internazionale e oggi da questo Parlamento, unito come non mai, lei riceve la forza di tutti gli italiani la usi per principi libertà, democrazia e pace". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, in aula alla Camera dopo l'informativa dl premier Mario Draghi sull'Ucraina.