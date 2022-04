Ucraina: Letta, 'a Ue servono regole per azioni rapide per far vincere la forza della legge'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – La guerra in Ucraina "ci insegna che siamo di fronte ad un mondo nel quale la brutalità degli interventi militari usati come strumento di regolazione di conflitti obbliga l'Europa ad avere una capacità di reazione", che "comincia dall'avere delle regole che consentano delle reazioni rapide, forti ed efficaci.

Se Putin avesse mano libera in Ucraina avrebbe dimostrato che lo strumento militare è il più efficace, noi dobbiamo dimostrare che non vince la legge del più forte ma la forza della legge". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, nel corso di un incontro con il presidente della commissione Esteri della Camera, Piero Fassino, sul tema "3 C: conflitti, clima, covid".