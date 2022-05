Roma, 4 mag. (Adnkronos) – Sull'invio di armi in Ucraina va chiarito se sono cambiati gli obiettivi? "Mi fido del governo su questo, mi fido di quello che il governo sta discutendo e di quello che il governo proporrà discuteremo, da parte nostra non c'è nessun problema a discutere sia in Parlamento che fuori".

Così Enrico Letta a margine di un'Agorà a Roma.