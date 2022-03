Roma, 10 mar (Adnkronos) – "In questa fase, per essere coerenti con le sanzioni, dovremo arrivare fino allo stop al gas e al petrolio russo, se no c'è la contraddizione che paghiamo con i soldi nostri le fonti energetiche e quei soldi vengono usati per gli armanenti russi".

Lo ha detto Enrico Letta su Twich.