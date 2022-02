Roma, 25 feb. (Adnkronos) – "A me ha colto negativamente vedere che nelle conclusioni del Consiglio europeo non si facesse riferimento" ai rifugiati, "il nostro paese deve mettere in agenda" l'allestimento di "corridoi umanitari". Così Enrico Letta in aula alla Camera dopo l'informativa dl premier Mario Draghi sull'Ucraina.