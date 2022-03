Ucraina: Letta, 'di tutto per pace e per salvare nostro Paese da nuova crisi economica'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "Bisogna essere uniti: questa è la cosa fondamentale. Noi stiamo vivendo qualcosa che mai avremmo immaginato di vivere quando pensiamo che c'è una guerra in Europa, la più violenta dopo la Seconda Guerra Mondiale". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine di 'Let Expo-Logistics Eco Transport' a Verona.

"Dobbiamo gestire le conseguenze" di tutto questo "per evitare che queste conseguenze siano una nuova crisi dopo quella della pandemia. Accanto a questo deve esserci l'impegno per la pace, perchè smetta la carneficina in Ucraina e per far sì che ci sia un dialogo".

Insieme, il segretario dem spinge per l'avvio di un difesa comune europea: "Va costruito un sistema integrato di difesa ma in questo momento dobbiamo fare di tutto per la pace, perchè ci si arrivi il prima possibile per salvare il popolo ucraino dal massacro e il nostro Paese dalle conseguenze economiche: non potremmo reggere un'altra crisi".