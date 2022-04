Ucraina: Letta, 'Draghi in aula? Io mi fido e sostengo decisioni premier'**

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – "Io mi fido delle decisione che prenderà il governo che si è mosso fin qui con grande equilibrio e credo che il presidente del Consiglio abbia rappresentato bene l'intero approccio del nostro Paese e il sentimento degli italiani che è di grande preoccupazione, nessuno può intervenire su queste vicende senza avere dubbi".

Così Enrico Letta a margine dell'evento 'Pace e Protagonismo giovanile' a Milano a chi gli chiede della posizione dei 5 Stelle e di Giuseppe Conte sull'invio di armi all'Ucraina e la richiesta che il premier Mario Draghi riferisca in Parlamento.

"Credo sia importante che le decisioni siano prese con il massimo consenso possibile. Io sostengo fortemente le posizioni espresse dal presidente del Consiglio e dal presidente della Repubblica e credo che tutti debbano avere lo stesso atteggiamento di sostegno a un governo che ha dimostrato di non essere su posizioni estremiste ma rispettose dei dubbi e delle difficoltà del momento".

"Credo che questo atteggiamento del governo vada sostenuto con forza, il Pd lo sostiene con forza e spero lo facciano tutti. Questo è il momento in cui l'obiettivo è fare bene, non prendere un voto in più", conclude il segretario del Pd.