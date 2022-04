Ucraina, Letta: fermare invasione russa unica possibilità pace

Genova, 29 apr. (askanews) – “La visita di Guterres fa sì che attorno al ruolo delle Nazioni Unite si riapra un filo di negoziato di pace. Noi ci crediamo e vogliamo che l’Europa intera spinga verso questa direzione perché il negoziato e il cessate il fuoco sono gli obiettivi da raggiungere. Per noi è un’obiettivo prioritario che va raggiunto”.

Lo ha detto a Genova il segretario del Pd Enrico Letta, parlando della guerra in Ucraina.

“Il Pd fa di tutto perché il governo, l’Ue e tutti i Paesi che in questo momento stanno intorno a noi, lavorino per bloccare l’invasione russa – ha aggiunto Letta. – L’unica possibilità per arrivare alla pace è far sì che l’invasione si fermi e la Russia fermi le armi. Questa è la nostra linea ed è la linea del governo, che ci porta dentro le alleanze europee in una fase veramente complicata”.