Ucraina: Letta, 'governo non ha mandato? C'è stato voto in Parlamento'

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – "Francamente non lo so e non lo deve chiedere a me". Enrico Letta risponde così a Piazza Pulita a chi gli chiede delle parole di Giuseppe Conte sul fatto che il governo non avrebbe un mandato politico sulla guerra in Ucraina e quindi come e se dovrebbe ottenerlo.

"Noi pensiamo che ci sia stato un voto in Parlamento all'inizio di un percorso chiaro e netto che ha trovato un consenso largo. Poi se c'è bisogno di aggiornare si aggiorna, se deve esserci un voto si voti, noi non abbiamo nessuna paura".