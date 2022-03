Ucraina: Letta lancia Progetto accoglienza Pd, 'tutti possiamo accogliere i profughi'

Roma, 15 mar (Adnkronos) – "Il Pd è al fianco del popolo ucraino. Tutte e tutti possiamo fare la nostra parte per accogliere i profughi costretti a lasciare le loro case. Ecco come". Enrico Letta rilancia su Twitter il messaggio pubblicato dai social con le indicazioni per partecipare al Progetto accoglienza per il popolo ucraino lanciato dal Partito democratico.

Il messaggio del segretario del Pd rimanda alla pagina Instagram in cui vengono date tutte le indicazioni per partecipare al progetto in cui sono centrali i Circoli dem, trasformati in centri di supporto e integrazione.