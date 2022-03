Roma, 30 mar. (Adnkronos) – "L’Italia lascerebbe sbigottito il mondo intero se si aprisse ora una crisi di governo. Sarebbe crisi dannosa per noi, per tutti noi. E sarebbe tremendamente negativa per il processo di pace e per chi soffre per via della guerra.

Noi lavoriamo con impegno per evitarla". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter.