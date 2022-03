Ucraina: Letta, 'l'unità Ue è libertà, è il momento del grande passo in avanti'

Roma, 3 mar (Adnkronos) – "Questo è il momento del grande passo in avanti dell'unità europea, il momento in cui l'Europa deve fare passi in avanti decisivi sull'energia, sulla difesa e passi ulteriori in materia economica e sociale". Lo ha detto Enrico Letta a margine dell'incontro a Bruxelles con la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola.

"L'autosufficenza energetica vuol dire libertà. Essendo divisi, il risultato è che oggi siamo più deboli e dipendenti da Putin e dalla Russia. La lezione è che più unità vuol dire più libertà. E questo vale anche per la difesa e la sicurezza comune. E' necessario che si impari la lezione. Bisogna fare passi i avanti mai fatti", ha spiegato il segretario del Pd.