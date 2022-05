Roma, 24 mag. (Adnkronos) – "La priorità è ora promuovere una missione militare umanitaria per trasportare via dal porto di Odessa il grano. Milioni di persone di paesi in difficoltà lo stanno aspettando. Fondamentale anche per riempire di nuovo le scorte. Europa e Italia siano in prima fila".

Così Enrico Letta su twitter.