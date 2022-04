Ucraina: Letta, 'necessario embargo completo, deluso da Ue timida, Germania fondamentale'**

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – "Noi siamo per l'embargo completo delle fonti energetiche che arrivano dalla Russia, ovviamente con delle alternative gestibili. Il Governo sta facendo un grosso lavoro per la diversificazione delle fonti, credo però che siano necessarie scelte europee e qui siamo timidi, sono deluso dal livello del dibattito che c'è a livello europeo".

Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, incontrando la stampa estera.

"La Germania -ha aggiunto il leader Dem- gioca un ruolo fondamentale, una posizione tentennante e non chiara ha un effetto molto importante. Capisco che dopo anni di opposizione partiti come quelli attualmente al Governo hanno bisogno di discutere. Sono rispettoso di questo dibattito, mi auguro che arrivi rapidamente a delle conclusioni. Mi auguro che non ci sia uno sganciamento della Germania che sarebbe complicato da gestire".