Ucraina: Letta, 'non avrei usato il termine genocidio'

Roma, 14 apr (Adnkronos) – Se in Ucraina, come ha detto Biden, c'è un genocidio "le inchieste dovranno dirlo. Anche io non avrei usato quei termini, ma non bisogna mettersi a fare pulci a linguaggi e comportamenti di chi si trova sotto un bombardamento".

Lo ha detto Enrico Letta a Forrest, su Radiouno.

"Ieri io sono tato critico con Zelensky, ma fa parte del dire liberamente quello che pensiamo. Credo sia naturale, siamo in una condizione diversa, di distacco, la compensione per alcune sbavature", ha spiegato il segretario del Pd.