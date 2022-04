Ucraina: Letta, 'oggi bisogna abituarsi a pensare l'impensabile'

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – "Oggi è essenziale essere formati alla capacità di adattamento e adeguamento che la sequenza di crisi che ci obbliga ad affrontare. Io ho fatto tante attività di formazione, allora ci formavano a vivere la normalità. Oggi la normalità è una sequenza di cambiamenti e crisi e quindi anche l'attività formativa ne deve tenere conto".

Così Enrico Letta intervenendo alla prima lezione della scuola di formazione politica del Pd Lazio.

"La formazione è quella di consentirci di pensare l'impensabile. Tutti ci rendiamo conto che non si ripetono le cose di prima, ma ogni volta c'è una cesura: i cambiamenti tecnologici, le interconnessioni fanno sì che interdipendenza sia la nuova regola".

Interconnessioni come è stato per il Covid "partito dal mercato di una città cinese che nessuno di noi aveva mai sentito", come per lo "scontro tra Russia e Ucraina che sta sconvolgendo le nostre vite e rischia forse di portarci a una nuova recessione e nel quale, difendendo l'Ucraina, difendiamo i valori europei: di nuovo l'interdipendenza.

E oggi Draghi è ad Algeri a cercare nuove fonti di approvvigionamento energetico. Ecco, quello che dovete chiedere a quelli che vi parleranno è di consegnarvi i punti cardinali di una bussola che vi consenta di vivere un mondo nuovo, un mondo in cui può' accadere l'impensabile".