Roma, 26 feb. (Adnkronos) – "Mi fa piacere vedere la bandiera ucraina ed europea. Oggi è particolarmente importante scegliere da che parte della storia stare. Io penso che in tre giorni sia cambiato veramente tutto. Nelle settimane scorse non si è capito il rischio che stavamo per correre tutti.

Poi giovedì mattina è cambiato tutto. Si è capito che gli allarmi che venivano dagli Usa erano veri". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, al congresso dei Radicali.