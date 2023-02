Ucraina: Letta, 'pace solo se Kiev resiste'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Nel dna del Pd c'è la difesa della libertà e della giustizia, la difesa dei valori europei. Tutto ciò che abbiamo fatto per difendere l'Ucraina è anche difesa dei valori europei di libertà e giustizia. Quindi la linea che...

(Adnkronos) – "Nel dna del Pd c'è la difesa della libertà e della giustizia, la difesa dei valori europei. Tutto ciò che abbiamo fatto per difendere l'Ucraina è anche difesa dei valori europei di libertà e giustizia. Quindi la linea che abbiamo seguito fino ad oggi, anche il sostegno militare, è parte insieme ai nostri alleati europei" di un percorso "che deve portare alla pace. Una pace che può giungere solo se l'Ucraina c'è e resiste altrimenti se non c'è più l'Ucraina ma non c'è neanche nessuna pace".

Così Enrico Letta al sito di Repubblica dalla manifestazione per l'Ucraina a Roma.