Ucraina: Letta, 'Parlamento e Ue rispondano in modo unito senza ambiguità e terzismi'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – "Credo che sia il momento dell'unità nel nostro Paese. È in gioco la libertà, è in gioco la democrazia, non ci si può mettere a discutere su questioni di ambiguità. La discussione di ieri in Parlamento è stata più una discussione in cui si è parlato del tema delle sanzioni, di come evitare sanzioni di un tipo o di un altro tipo, ma guardando più al nostro dibattito domestico italiano.

Ma io invito tutti a uscire in questo momento dal dibattito domestico e a pensare che è in gioco il principio di libertà e democrazia per la prima volta calpestato nel nostro continente dopo decenni in questo modo". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ai microfoni del Giornale radio Rai.

"E se non difendiamo l'Ucraina -ha aggiunto- non difendiamo nemmeno noi stessi, perchè non era mai successo che si tentasse in questi ultimi tempi di risolvere le questioni dei confini portando la morte e con prove di forza.

Credo che sia da parte di tutti noi necessaria una risposta unita e senza nessuna, nessuna, ambiguità".

"La necessaria reazione -ha insistito il leader Dem- deve essere innanzi tutto unita, nessun Paese europeo deve andare per conto suo, fa bene il presidente del Consiglio oggi, subito, con gli alleati europei a trovare la migliore unità possibile. La questione dell'unità è fondamentale, perchè Putin è chiaro che cercherà di dividerci, ha già cercarlo di farlo, se trova unità e fermezza credo che questa sia la prima e più importante risposta".

"C'è bisogno che il Parlamento italiano -ha poi chiesto Letta- dica cose senza ambiguità, noi chiediamo che nelle prossime ore, oggi, domani, ci sia una riunione del Parlamento e che il Parlamento prenda una posizione chiara e che tutti si esprimano senza nessuna forma di ambiguità".

"Evidentemente le sanzioni sono la prima reazione, bisogna creare un cordone attorno alla Russia, perchè sia la stessa società russa a giudicare. Impossibile andare avanti su questa strada di follia rispetto alla quale il Presiedente Putin in modo ingiustificato sta portando l'Europa e il mondo.

Non bisogna essere arrendevoli e cedevoli in questo momento, non c'è spazio per terzismi e ambiguità, c'è spazio per una reazione ferma, perchè sono in gioco -ha concluso il segretario del Pd- i principi che sono alla base della nostra convivenza civile e della stessa vita dell'Europa".