Roma, 27 feb. (Adnkronos) – "Stiamo sostenendo la resistenza ucraina e stiamo cercando di parlare con la comunità ucraina, stiamo cercando di dire con grande forza che i principi di libertà e di democrazia non sono negoziabili. Il Partito democratico è in mezzo alla storia che si sta facendo in questi giorni".

Lo ha ribadito il segretario, Enrico Letta, in un videomessaggio all'Assemblea provinciale del partito a Savona.